Scrivi una lettera d' amore al Napoli e vinci

È arrivato il momento di mettere nero su bianco i propri sentimenti per la città partenopea con una lettera d’amore. Il concorso, promosso da organizzazioni locali, invita i cittadini a esprimere il loro affetto attraverso parole che raccontano emozioni e ricordi legati a Napoli. La partecipazione è aperta a tutti e permette di condividere il proprio legame con la città, con la possibilità di vincere premi dedicati.