Scrivi una lettera d' amore al Napoli e vinci
È arrivato il momento di mettere nero su bianco i propri sentimenti per la città partenopea con una lettera d’amore. Il concorso, promosso da organizzazioni locali, invita i cittadini a esprimere il loro affetto attraverso parole che raccontano emozioni e ricordi legati a Napoli. La partecipazione è aperta a tutti e permette di condividere il proprio legame con la città, con la possibilità di vincere premi dedicati.
Torna il "Premio Lettera d'amore a Napoli" promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci che da vent'anni organizza il Premio nazionale "Lettera d'amore" e gestisce il Museo delle Lettere d'Amore di Torrevecchia Teatina (Chieti). Amore azzurroPer il 2026 l'iniziativa, realizzata in collaborazione con.
PREMIO LETTERARIO LETTERA D'AMORE Ami Napoli o il Napoli Scrivi una lettera e partecipa alla seconda edizione del premio "Lettera d'amore" promosso da IoCiSto e AbruzziAMOci e realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alle facebook