Scovata nel casertano una latitante napoletana

Nel casertano è stata scoperta e fermata una donna ricercata da tempo. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno seguito una precisa pista investigativa. La donna, proveniente da Napoli, è stata trovata e portata in caserma, dove si proseguiranno le procedure previste dalla legge. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo più ampia.

Rintracciata e arrestata nel casertano. Oggi (26 febbraio), nell'ambito di una mirata attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, coordinata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, è stata rintracciata ed arrestata a.