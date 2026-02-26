Scoppio improvviso in officina | operaio di 22 anni in ospedale

Un boato improvviso, poi il corpo scaraventato a terra. Un operaio di 22 anni è rimasto ferito ieri mattina, poco dopo le 8, all’interno di un’azienda di Spini di Gardolo specializzata nella vendita di pneumatici. Il giovane stava effettuando un intervento di manutenzione su una gomma di grandi dimensioni montata su una macchina operatrice quando lo pneumatico è esploso. L’impatto non sarebbe stato diretto. Dai primi riscontri, infatti, il ragazzo non sarebbe stato colpito dal copertone, ma investito dalla violenta onda d’aria sprigionata dallo scoppio. Una forza improvvisa che lo ha sbalzato sul pavimento. Nella caduta potrebbe aver urtato anche del materiale accatastato nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

