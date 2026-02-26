Scopinaro Uniamo | Caregiver sostituisce lo Stato

Un rappresentante di un'associazione ha dichiarato che i caregiver stanno assumendo ruoli che tradizionalmente spettavano allo Stato. Queste figure si trovano a dover gestire in modo completo le necessità delle persone assistite, spesso senza il supporto di servizi pubblici adeguati. La situazione evidenzia una realtà in cui i caregiver diventano punti di riferimento fondamentali per molte famiglie.

Roma, 26 feb. (Adnkronos Salute) - "Il caregiver sostituisce lo Stato per tantissimi aspetti. Sono figure che non avendo altri servizi" a disposizione "si devono occupare della persona a 360 gradi. A volte questo accudimento è lieve, magari l'anziano è ancora abbastanza indipendente, ma a volte raggiunge un'intensità che porta ad accudire 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno". Così Annalisa Scopinaro, presidente Uniamo - Federazione italiana malattie rare, partecipando alla Casa del Cinema a Roma alla prima proiezione del documentario scritto da Donatella Romani e Roberto Amato, 'Parole in cerca d'autore'. Un'opera che fa luce sui caregiver, quelle figure che, spesso in silenzio e nell'ombra, accudiscono persone con problemi di salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

