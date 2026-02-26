Scooter nell’atrio del padiglione H | il Policlinico avvia accertamenti e richiamo agli operatori esterni

Un motorino elettrico spinto nell’atrio del padiglione H del Policlinico ha fatto scattare subito verifiche interne e un richiamo formale alle ditte esterne. Dalle prime ricostruzioni, l’autore del gesto non sarebbe né un dipendente né un paziente, ma un operatore di una società di servizi che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Caso Signorini, Endemol Shine Italy avvia verifiche interne: “Massima attenzione agli elementi emersi. Accertamenti sul rispetto di codice etico e procedure”Endemol Shine Italy rompe il silenzio sulle polemiche che negli ultimi giorni hanno investito il Grande Fratello sul cosiddetto “sistema Signorini”...

"Infiltrazioni d’acqua e perfino pulci", Padiglione E del Policlinico nel caos: oltre cento studenti denunciano condizioni “indegne”Condizioni strutturali critiche, servizi igienici al limite della praticabilità, infiltrazioni d’acqua, pulci nonostante una recente disinfestazione,...

Discussioni sull' argomento Posso parcheggiare la moto nell'androne condominiale?; Messina, con lo scooter dentro il reparto oncologia del Policlinico; ?Napoli, rapina da 7.500 euro a due donne cinesi: incastrati dalle scarpe e dalle targhe truccate.

Messina, con lo scooter dentro il padiglione H del PoliclinicoAncora un episodio singolare al Policlinico di Messina. Dopo l’incursione registrata qualche mese fa all’interno del pronto soccorso, questa mattina una ... messina.gazzettadelsud.it

HONDA SH 150 Immatricolato nell'Agosto 2021 KM: 23.658 Colore: Grigio Accessori: Antifurto Honda, Bloccacavalletto e Bloccadisco : € 3.350,00 NOTE: Scooter usato in vendita con garanzia. L'i - facebook.com facebook