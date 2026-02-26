Scooter nell’atrio del padiglione H | il Policlinico avvia accertamenti e richiamo agli operatori esterni

26 feb 2026

Un motorino elettrico spinto nell’atrio del padiglione H del Policlinico ha fatto scattare subito verifiche interne e un richiamo formale alle ditte esterne. Dalle prime ricostruzioni, l’autore del gesto non sarebbe né un dipendente né un paziente, ma un operatore di una società di servizi che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

