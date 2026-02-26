Scontro in Carnia morto il conducente dell' auto coinvolta

Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 52bis in Carnia, provocando la morte di un uomo di 72 anni. La vettura coinvolta, una Dacia Sandero, si è scontrata con una corriera nei pressi del ponte di Cedarchis, tra i comuni di Arta Terme e Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.