Scontro calcio e politica | a Fiumicino manifesti abusivi contro Lotito

A Fiumicino sono apparsi manifesti abusivi sui muri della città, raffiguranti simboli e scritte legate al mondo del calcio e alla politica locale. La presenza di questi materiali non autorizzati ha attirato l’attenzione di residenti e autorità, generando discussioni tra chi li considera un’espressione di protesta e chi invece li valuta come un atto di vandalismo. La situazione resta sotto osservazione.

Fiumicino, 26 febbraio 2026 – A Fiumicino, su alcuni muri della città, sono comparsi manifesti affissi senza autorizzazione che incrociano tifo e politica: sullo sfondo il simbolo di Forza Italia sbarrato e lo slogan rivolto al senatore azzurro e presidente della Lazio Claudio Lotito: “Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto”. Un messaggio che arriva mentre si entra nella fase più calda, con l’avvicinarsi del referendum sulla giustizia di marzo e la conseguente corsa agli spazi di propaganda. La scena fotografata – una lunga parete, una teoria di locandine ripetute – restituisce il senso di una campagna “parallela”: non quella ufficiale, regolata da tempi e luoghi, ma quella che nasce come protesta e finisce per impattare sul decoro urbano e sulle regole delle affissioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Nuovi manifesti anti-Lotito: "Finché c'è lui...". E Forza Italia rispondeA Roma e provincia questa notte sono stati affissi manifesti con il logo di Forza Italia all'interno di un cerchio barrato e la scritta 'Finché c'è...

Maccarese, manifesti abusivi alla Casa della Partecipazione: “Sfregio inaccettabile”Fiumicino, 7 gennaio 2025 – “Affisso manifesto dal contenuto inaccettabile sulle mura esterne della Casa della Partecipazione di Maccarese.

