Le mani e la testa di RoBee sui satelliti di Space Industries. D’ora in avanti le capacità del robot umanoide cognitivo made in Brianza saranno messe al servizio anche della produzione di sistemi satellitari creati da una storica azienda piemontese. La nuova frontiera nell’impiego della versione industriale del robot ideato dalla Oversonic Robotics di Carate sarà resa possibile dalla partnership strategica appena stretta, nel settore della Space Economy, tra la società brianzola e la Comat, impresa piemontese attiva da più di cinquant’anni nei settori dell’energia e degli impianti di riscaldamento: l’accordo, in particolare, coinvolgerà Space Industries, piattaforma industriale del Gruppo Comat dedicata alla produzione di satelliti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scommessa spaziale. Patto Comat-Oversonic per i satelliti del futuro

