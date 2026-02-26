Scolmatore Subito il nuovo ponte mobile tra le due sponde

È stato annunciato che nei prossimi mesi si procederà con la costruzione di un nuovo ponte mobile allo Scolmatore d'Arno. L'obiettivo è completare l’opera rapidamente, sfruttando in parte i fondi già disponibili provenienti dalla Regione. La priorità è garantire un collegamento più sicuro e funzionale tra le due sponde del fiume, riducendo così i disagi per chi attraversa l’area.

"Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d'Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione". A spingere per la realizzazione dell’opera a Calambrone lungo il canale che unisce sponda livornese e sponda pisana, un nuovo ponte di 145 metri e di tre campate, di cui la centrale mobile, è il presidente della Toscana Eugenio Giani, che in mattinata si è incontrato con il prefetto di Livorno. "Al prefetto - spiega Giani - ho manifestato tutta la nostra disponibilità. Nel bilancio 2026 la Regione ha riproposto un finanziamento di 200 milioni per la Darsena Europa. Ne possiamo anticipare 35-40 per fare il ponte mobile e rialzabile". 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Nuovo ponte mobile sullo Scolmatore: presentato il documento di fattibilità del progetto Scolmatore a Livorno, Giani: “Subito nuovo ponte con risorse della Regione”FIRENZE – “Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”. Scolmatore a Livorno, Giani: Subito il nuovo ponte, con le risorse della RegioneAl prefetto – spiega Giani – ho manifestato tutta la nostra disponibilità. Nel bilancio 2026 la Regione ha riproposto un finanziamento di 200 milioni per la Darsena Europa. Ne possiamo anticipare ... gonews.it Scolmatore a Livorno, Giani: Subito nuovo ponte con risorse della RegioneRealizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d'Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione. Il si forte e deciso alla realizzazione dell’opera a Calambrone lun ... firenzepost.it