Un importante sciopero dei treni è previsto tra il 27 e il 28 febbraio 2026, con possibili ripercussioni su tutto il territorio nazionale. Le fasce di garanzia saranno indicate per limitare i disagi, ma è consigliabile verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti. La mobilitazione riguarda il settore ferroviario e potrebbe influenzare i servizi di trasporto regionale e nazionale.

La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Oltre cinque chili di eroina nascosti in un doppiofondo ricavato sotto il sedile dell’auto, due. Uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario è in programma tra venerdì 27 e sabato 28. Tre ospedali milanesi nella top 100 mondiale, cinque ospedali lombardi tra i primi otto in. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Sciopero treni 27–28 febbraio: ecco orari e fasce garantite

Leggi anche: Sciopero nazionale dei treni il 27 e 28 febbraio 2026: orari, fasce garantite e rimborsi

Temi più discussi: Sciopero Trenitalia del 27 e 28 febbraio 2026: i treni garantiti; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio; Sciopero treni e non solo: stop previsti 26, 27 e 28 febbraio.

Sciopero treni 27 e 28 febbraio, previsti ritardi e cancellazioni. Orari e corse garantiteIl settore dei trasporti ferroviari si ferma nuovamente. Dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio fino alle ore 20.59 di sabato 28 febbraio 2026, è stato ... ilgazzettino.it

Sciopero a Milano e Lombardia il 27 e 28 febbraio, stop ai treni Trenord: orari e fasce di garanziaPer oggi, venerdì 27 febbraio, è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario anche per i treni Trenord in Lombardia, in programma dalle ... fanpage.it

TRENI A SINGHIOZZO. Alle 21 parte lo sciopero dei treni, della durata di 24 ore. L’agitazione coinvolge il personale di macchina e di bordo di Ferrovie dello Stato Italiane, Italo, Trenord e di altri operatori ferroviari. Per l’Alta Velocità e la lunga percorrenza sara - facebook.com facebook

Sciopero treni 27-28 febbraio 2026: orari, fasce di garanzia e treni garantiti oggi e domani x.com