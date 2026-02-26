sciopero dei treni in lombardia orari e corse garantiti il 27 e 28 febbraio 2026

Il 27 e 28 febbraio 2026, i treni in Lombardia potrebbero subire cancellazioni e ritardi a causa di uno sciopero del personale del settore ferroviario. Per questi giorni sono stati annunciati orari e corse garantite, ma resta alta la probabilità di disagi per chi si sposta con il trasporto pubblico. La situazione si presenta complessa e può influenzare i piani di viaggio di molti passeggeri.

Due giorni di passione per il trasporto pubblico ferroviario, a causa dello Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’astensione dal lavoro per i lavoratori che aderiscono scatta dalle ore 21 di venerdì 27 febbraio 2026 e proseguirà fino alle ore 20:59 di sabato 28 febbraio 2026. Trenitalia avvisa che i treni potranno dunque subire cancellazioni o variazioni. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

