Scioperi | da oggi 3 giorni di stop A Fiumicino 120 voli cancellati da venerdì sera tocca ai treni

Da questa mattina, sono iniziati tre giorni di sospensioni nei servizi di trasporto. A Fiumicino sono stati cancellati circa 120 voli, mentre da venerdì sera si prevedono interruzioni anche sui treni. La mobilitazione coinvolge diverse modalità di spostamento, con possibili disagi per i passeggeri che devono pianificare i loro spostamenti nei prossimi giorni.

Da oggi, fino a sabato, raffica di scioperi nei trasporti: a rischio voli, treni e, in alcune città, anche i bus. Si prospettano disagi, oggi, per chi viaggia in aereo e il 27 e 28 per chi sceglie il treno. Lo stop del trasporto aereo, di 24 ore, riguarda per lo più piloti e assistenti di volo delle compagnie Ita Airways e Easyjet con possibili ripercussioni in tutti gli aeroporti italiani. Si tratta dello sciopero che era stato proclamato per il 16 febbraio scorso da da Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt, Uglta, Anpac e Anp e poi differito, dopo la precettazione del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a causa della coincidenza con lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Feedpress.me

