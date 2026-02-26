Scioperi cancellati 300 voli di Ita airways e Easyjet | Poi tocca ai treni

"Giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli considerato che le trattative in atto non hanno prodotto i risultati attesi" a renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac. E dopo il comparto aereo, sarà la volta di quello ferroviario, a cui si aggiunge il trasporto pubblico locale. Febbraio si conclude così con scioperi e mobilitazioni diffuse nel settore dei trasporti. Piccolo assaggio il 25 per i cittadini di Bolzano con lo stop dei lavoratori della società di trasporto pubblico locale Sasa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Sciopero nei cieli, metà dei voli Ita cancellati: aeroporti in affanno per 24 oreGiornata difficile per chi vola. Lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo, aeroportuale e dell’indotto sta mettendo sotto pressione scali e passeggeri in tutta Italia. A incrociare le bracci ... giornalelavoce.it

Oggi sciopero di 24 ore del trasporto aereo, cancellati il 55% dei voli Ita(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Disagi per chi si sposta in aereo oggi per lo sciopero di 24 ore del settore. A incrociare le braccia sono i lavoratori ... notizie.tiscali.it

Scioperi trasporti 26, 27 e 28 febbraio 2026: stop ad aerei e treni, voli cancellati e fasce garantite. Cosa sapere Prima si fermano i voli (con lo sciopero rinviato durante le Olimpiadi) poi il trasporto ferroviario: sarà una settimana complessa per chi viaggia - facebook.com facebook

La paghiamo cara noi, altro che Landini&co Scioperi nei trasporti: voli cancellati e treni a rischio, il sindacato se ne frega x.com