Sci alpino la classifica della discesa femminile | Goggia ci crede Vonn assente e su chi fare la corsa

Lindsey Vonn svetta al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera grazie ai 400 punti conquistati nelle prime cinque gare stagionali disputate in questa specialità: vittoria e secondo posto a St. Moritz, successo a Zauchensee, terze piazze in Val d’Isere e a Tarvisio. Il vantaggio sulla più immediata inseguitrice è di ben 144 lunghezze, ma la fuoriclasse statunitense non tornerà più in pista dopo il brutto infortunio accusato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dunque la lotta per la conquista della Sfera di Cristallo si è riaperta. Ben sette atlete sono racchiuse in 78 punti e con la possibilità di colmare il distacco nei confronti di Lindsey Vonn, quando mancano quattro gare al termine della stagione (salvo cancellazioni, ipotesi sempre da considerare quando si parla delle discipline veloci). 🔗 Leggi su Oasport.it

