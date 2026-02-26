sci alpino il duello svizzera italia si riaccende a garmisch

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino torna a salire in scena a Garmisch-Partenkirchen, offrendo al pubblico una combinazione di discesa libera e super-G nel weekend. L’attenzione è puntata sui protagonisti della stagione olimpica e su chi può cambiare le gerarchie nelle classifiche di specialità, con ordini e protagonisti destinati a raccontare un capitolo chiave della stagione. Marco Odermatt resta al centro dell’attenzione: nonostante la delusione dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, dove non ha centrato l’oro ma ha chiuso con tre medaglie, la Coppa del Mondo resta il contesto in cui può consolidare la leadership. Il margine in classifica generale è ancora significativo e lascia aperte diverse possibilità per chiudere la stagione in tranquillità, sia in discesa sia in super-G. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

