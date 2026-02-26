Sci alpino Goggia tenta l’allungo in classifica a Soldeu Brignone punta alla prima vittoria

Ritorna la Coppa del Mondo! Dopo le strabilianti settimane olimpiche, la carovana del Circo Bianco ricomincia a muoversi e sarà un lungo fine settimana dedicato alla velocità quello a Soldeu (Andorra). In programma, infatti, ci sono una discesa libera e due superG, uno dei quali che è il recupero di quello cancellato a Zauchensee. C’è grande attesa in casa Italia per le nostre azzurre, che possono davvero essere grandi protagoniste sulle nevi andorrane. Sicuramente è un weekend decisamente importante per Sofia Goggia. La bergamasca si trova in testa alla classifica di superG e dunque ha la grande occasione di allungare sulle rivali. La più... 🔗 Leggi su Oasport.it

