Si chiude con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata al tragico incidente stradale avvenuto il 30 dicembre 2024, alla vigilia di Capodanno, in via Emilia-Romagna a Cattolica, nel quale ha perso la vita Paolo Foschieri, 59 anni, molto noto nella comunità locale per la sua passione per le moto e il suo impegno sociale. La tragedia avvenne nel tardo pomeriggio quando la sua Harley Davidson si scontrò con un furgone mentre percorreva la strada in direzione Rimini-Pesaro: l’impatto fu violento e Foschieri morì praticamente sul colpo. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 che avevano provato in tutti i modi possibili a far ripartire il cuore del 59enne: alla fine non avevano potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto, patteggia la pena

