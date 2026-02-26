Schianto in moto patteggia la pena
Si chiude con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata al tragico incidente stradale avvenuto il 30 dicembre 2024, alla vigilia di Capodanno, in via Emilia-Romagna a Cattolica, nel quale ha perso la vita Paolo Foschieri, 59 anni, molto noto nella comunità locale per la sua passione per le moto e il suo impegno sociale. La tragedia avvenne nel tardo pomeriggio quando la sua Harley Davidson si scontrò con un furgone mentre percorreva la strada in direzione Rimini-Pesaro: l’impatto fu violento e Foschieri morì praticamente sul colpo. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 che avevano provato in tutti i modi possibili a far ripartire il cuore del 59enne: alla fine non avevano potuto far altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
