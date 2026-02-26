Scherma la veneziana Collini vince l' oro all' europeo Under20
Un risultato d'altissimo livello ai campionati europei under 20 di Tbilisi per Greta Collini, fiorettista veneziana oggi in forze all'asd CominiFiamme Oro di Padova. La 19enne cresciuta alla Dlf Venezia Scherma, a Cannaregio, dove ha iniziato a mostrare il suo talento, ha conquistato un oro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Scherma: Oro e argento per la Campania sulle pedane del circuito europeo cadettiScherma, Campania protagonista nel circuito europeo cadetti: oro per la spadista napoletana Rinaldi, argento per lo sciabolatore partenopeo Manzo Nel...
Scherma, tre ori europei parlano padovano: i trionfi in Georgia di Greta Collini, Vittoria Fusetti e Tommaso TallaricoPADOVA - L'Europa della scherma parla padovano. Greta Collini, dell'Accademia Comini, conquista a Tiblisi il titolo continentale Under 20 di fioretto al termine di una prova di ... ilgazzettino.it
Greta Collini, trionfo azzurro nella scherma: la 19enne veneziana guida l'Italia al successo nel fioretto a squadreA Tbilisi è oro-bis a squadre per Greta Collini e l'Italia Under 20 di fioretto. Ieri in Georgia il secondo dominio stagionale del quartetto azzurro formato dalla 19enne veneziana delle Fiamme ... ilgazzettino.it