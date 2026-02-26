Scherma la sciabola maschile azzurra in ritiro a Parigi

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Roma, 26 feb. (askanews) – La sciabola azzurra si prepara a Parigi per il grande appuntamento “di casa” previsto tra il 6 e l’8 marzo sulle pedane di Padova, dove andrà in scena la 67^ edizione del “Trofeo Luxardo”, la più antica tappa di Coppa del Mondo di specialità. Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Cosimo Bertini e Dario Cavaliere, guidati dal Commissario tecnico Andrea Terenzio e con il supporto del maestro Leonardo Caserta e del fisioterapista Ferdinando Margutti, stanno lavorando intensamente per la tappa più attesa del circuito di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sciabola azzurra verso il Trofeo Luxardo 2026: rifinitura a Parigi per la sfida di PadovaIn vista dell’appuntamento venero, il CT Andrea Terenzio ha scelto di portare il gruppo a Parigi per un collegiale di alto livello presso l’INSEP,...

Scherma, 72 azzurri pronti per la Coppa del Mondo: spada a Fujairah, sciabola a Tunisi e fioretto tra Hong Kong e ParigiDa giovedì 8 a domenica 11 gennaio 2026 tutte le armi saranno in pedana su tre Continenti: quattro giorni di spada negli Emirati, il Grand Prix di...

Sciabola azzurra verso il Trofeo Luxardo 2026: rifinitura a Parigi per la sfida di PadovaLa Nazionale italiana di sciabola maschile entra nella fase decisiva della preparazione in vista del grande appuntamento di casa, la 67esima edizione del Trofeo ...

Mondiali scherma, l'Italia piega l'Ungheria ed è campione nella sciabola!TBILISI (GEORGIA) - Dopo il trionfo nel fioretto a squadre maschile, altro grande successo per la scherma italiana, che si gode il settimo titolo iridato nella storia della sciabola. Un successo di ... corrieredellosport.it

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - SCIABOLA Pisa - 21 febbraio 2026 Weekend intenso e ricco di emozioni a Pisa per la Coppa del Mondo Paralimpica Per il Padova Scherma è scesa in pedana Gloria Lorenzetti nella sciabola femminile categoria B - facebook.com facebook