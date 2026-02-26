scandalo delle protesi per questi imputati vita lavorativa e reputazione sono rovinate

A Monza si discute di un caso che ha coinvolto diversi imputati, con ripercussioni significative sulle loro carriere e sulla loro immagine pubblica. Le accuse mosse hanno portato all’applicazione di misure cautelari, influenzando profondamente la vita quotidiana e professionale di queste persone. La vicenda si svolge in un clima di forte attenzione mediatica e di sospetti che ancora devono essere chiariti.

Monza, 26 febbraio 2026 - "A questi imputati è stata rovinata la vita lavorativa e la reputazione su presupposti errati che hanno anche portato all'emissione di misure cautelari. Ora Marco Camnasio rischia la condanna a 9 anni e 8 mesi chiesti dalla pm per qualcosa di diverso dai capi di imputazione, dove si parla di problemi delle protesi invece che degli strumentari e più in dettaglio di alcune viti come è emerso nell'istruttoria del processo". L'avvocato Diego Gaetano Braghò chiede l'assoluzione per l'ex responsabile commerciale Ceraver per la Lombardia imputato al processo al Tribunale di Monza per il presunto scandalo della corruzione sulle protesi difettose, partendo proprio da quello che ritiene un errore di principio, ossia quello che le protesi non fossero adeguate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

