Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Scamacca a Sky: «Questa è un’impresa storica! Il mister e i tifosi ci hanno trasmesso l’energia per ribaltarla»

Capuano avverte: «Molti tifosi addossano a Elkann le responsabilità di questa fase storica della Juve e hanno ragione, ma devono considerare questo»di Redazione JuventusNews24Capuano riconosce le ragioni del popolo bianconero sui numeri ma mette in guardia dai rischi di un addio di Exor senza...

Viti sulla Fiorentina: «Commisso ci ha trasmesso questa cosa! Ora i nostri obiettivi sono…»In casa Fiorentina continua a crescere la tensione dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, con la classifica che riflette le...

Atalanta-Borussia, Percassi: «Emozione subito dopo Dublino. Palladino predestinato. Inacio, giustizia divina». De Roon: «L'Atalanta è questa». Scamacca: «Sappiamo quanto ...«Sappiamo quanto valiamo, Palladino ci ha permesso di ritrovare noi stessi». Queste le parole di Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vitto ... bergamo.corriere.it

Atalanta-Borussia Dortmund, Scamacca: Sentivamo che potevamo ribaltarla...Gianluca Scamacca è l'uomo che ha avviato la rimonta dell'Atalanta con il primo gol: Inimmaginabile? Forse per chi ci vede dall'esterno, noi ci credevamo e abbiamo iniziato forte. Siamo consapevoli d ... sport.sky.it

#Scamacca: “Impresa storica, ma eravamo consapevoli della nostra forza” x.com

Epica Atalanta, partita perfetta Borussia ribaltato, un'impresa pazzesca Straordinaria la rimonta della Dea sui tedeschi, grazie a una formidabile prova collettiva illuminata dai gol di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e culminata al 98' con il rigore procurato da Kr - facebook.com facebook