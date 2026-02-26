Scaletta terza serata Sanremo ordine di uscita dei 15 big e ospiti | Irina Shayk e Ubaldo Pantani co-conduttori
La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si apre con l’ordine di uscita dei 15 big in gara, accompagnati dagli ospiti Irina Shayk e Ubaldo Pantani, che ricopriranno il ruolo di co-conduttori. La serata prevede esibizioni diversificate e momenti di intrattenimento, con la partecipazione di artisti e personalità che si alternano sul palco dell’Ariston. La scaletta si sviluppa secondo un programma stabilito e preciso.
SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA x.com
Come co-conduttori Irina Shayk e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann facebook