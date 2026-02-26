Scaletta Sanremo 2026 terza serata | il pdf Rai con orari e ospiti

Stasera, giovedì 26 febbraio, si svolge la terza serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo, con un palinsesto ricco di esibizioni e ospiti che attireranno l’attenzione del pubblico. La serata sarà trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori un appuntamento musicale e di intrattenimento, mentre si attendono le performance di diversi artisti e le sorprese che la manifestazione riserva.

Stasera, giovedì 26 febbraio, andrà in onda la terza serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ecco il PDF della scaletta della terza serata pubblicato dalla Rai. Si comincia con la finale delle Nuove Proposte, tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Alle 21.14 è previsto l'arrivo sul palco dell'Ariston della co conduttrice più attesa di questa serata, Irina Shayk. Più tardi il premio alla carriera a Mogol e i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys.