Non l’ansia da palco né l’adrenalina del debutto, ma la musica sparata a tutto volume fino all’alba. Nelle prime notti del Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini ha raccontato di aver dormito pochissimo a causa di feste organizzate nei pressi del suo hotel. Una situazione che l’ha portata a esporsi pubblicamente, condividendo audio e messaggi di protesta. E tra ipotesi e indizi social, è spuntato anche un nome che ha fatto parecchio rumore. Chi è che disturba Elettra Lamborghini? Ecco il nome inaspettato La cantante, alloggiata all’Hotel De Paris, ha pubblicato nelle sue storie alcuni audio registrati direttamente dalla camera, dove si sente chiaramente musica ad alto volume provenire dall’esterno. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Sapete chi fa i festini bilaterali che disturbano Elettra Lamborghini? Il nome vi lascerà sconvolti: ecco chi è

“Se stasera non smettono con questi festini vado giù in ciabatte, ci sono troppi festini bilaterali”: così Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo 2026La cantante è tornata, con la sua solita ironia, su quanto aveva scritto sui social dopo la prima serata all'Ariston: "Porca TROya fate abbassare la...

Sanremo, festini bilaterali e polemiche: Elettra Lamborghini ancora insonne, nel mirino il dj set con CoronaLa parola chiave, alimentata da Elettra Lamborghini in Eurovisione, che rimbalza tra le suite vista mare e le stories Instagram è una sola: festini...

L'intervista a Elettra Lamborghini - Festival di Sanremo 2026

Discussioni sull' argomento Conti: Mi scuso per il refuso sulla scritta Repupplica, chi non fa non sbaglia; Scappa all’alt e aggredisce un poliziotto Bancario assolto; QUANTO E’ UMANO IL WEB CON IL MACACO PUNCH; Capello: Sapete perché Inter e Napoli comandano il campionato?.

Trent'anni fa il primo gol di Totti in Europa: sapete chi giocava con lui e contro chi era?ROMA - Trent'anni esatti. Questo il tempo trascorso dal primo gol di Francesco Totti in Europa e la Roma ha riportato tutti i suoi tifosi con la mente a quel lontano 17 ottobre 1995, celebrando con un ... corrieredellosport.it

#ElettraLamborghini conquista tutti con la sua ironia e simpatia La Lamborghini ieri sera dopo la sua esibizione sul palco dell'Ariston è stata ospite, come succede per tutti i cantanti, a Radio Rai 2. Qua, oltre a lamentarsi dei festini che si fanno a Sanremo e ch - facebook.com facebook