C’è chi li considera ‘insuperabili’, chi raccomanda alle altre coppie di non lasciarseli sfuggire e chi si spinge addirittura a definirli ‘il miglior catering della Romagna’. Non sorprende che, tra i vincitori della tredicesima edizione dei Wedding Awards – i premi che riconoscono l’eccellenza del settore nuziale italiano, assegnati dall’arcinoto portale Matrimonio.com sulla base di recensioni autentiche di coppie sposate di recente – figurino i cesenati Ivan Calbi e Paola Petrini, titolari di Sant’Egidio catering & wedding 100% craft. Coppia nella vita e nel lavoro, Calbi e Petrini vantano un’esperienza più che trentennale nel settore dei matrimoni: Ivan Calbi è lo chef, con un passato in diversi locali anche stellati, Petrini è event designer, maitre di sala e wedding planner. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Sant’Egidio’ a nozze. Incoronati dagli sposi

