Bergamo. In un piccolo locale murato dopo la chiusura della prigione, gli operai al lavoro all’ex carcere di Sant’Agata in Città Alta hanno riportato alla luce un vascello disegnato a matita da un detenuto. Una traccia fragile, ma potente. Un segno del passato dello storico complesso che, rende noto l’amministrazione comunale, rinascerà entro giugno 2026 in linea con i tempi previsti. Palazzo Frizzoni, stazione appaltante dell’intervento, ha approvato una determina dirigenziale che autorizza alcune varianti al programma di restauro dell’ex convento costruito dai padri teatini all’inizio del Seicento sugli spazi della chiesa preesistente e poi convertito in carcere nel 1802 su progetto di Leopold Pollack, allievo di Giuseppe Piermarini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Oria, rinasce Villa Carissimo: resort di lusso e 60 posti di lavoro con investitori italo-turchi. Il progetto: lavori entro giugnoLa rinascita di Villa Carissimo, tra le contrade San Felice e San Cosimo, a Oria, sembra ormai a un passo.

Lavori al pronto soccorso. Termineranno entro giugnoSono iniziati lunedì i lavori che riguardano l’ospedale argentano, più precisamente l’area del Pronto Soccorso, finanziati dal Pnrr.

Argomenti discussi: Sant'Agata, il vascello disegnato da un detenuto riemerso con i lavori: Cantiere chiuso entro giugno.

ex carcere di sant'agataPalazzo Frizzoni approva una serie di modifiche al progetto di restauro: spostata la passarella di collegamento al quarto livello, ruotato l’ascensore. I costi lievitano di mezzo milione: Risorse ... bergamonews.it

Sant’Agata Feltria, il borgo del Montefeltro che unisce fiaba, pietra e silenzio anticoIl piccolo (ma graziosissimo) borgo di Sant’Agata Feltria si arrampica tra le colline del Montefeltro con un’immagine che sembra costruita apposta per evocare racconti e leggende. Vi basti pensare che ... siviaggia.it