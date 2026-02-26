Santa Sede su disarmo | pace non si può raggiungere solo con la deterrenza

Durante la sessione dedicata al disarmo a Ginevra, è stata affrontata la questione della pace e delle strategie adottate per garantirla. La discussione ha evidenziato come la deterrenza da sola non sia sufficiente a costruire un equilibrio stabile e duraturo. Le posizioni espresse hanno suscitato attenzione tra i partecipanti, sottolineando l’importanza di trovare approcci più articolati e condivisi.

Anche la Santa Sede è intervenuta a Ginevra alla sessione della conferenza dedicata al disarmo: la pace non si può raggiungere solo con la deterrenza. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Santa Sede su disarmo: pace non si può raggiungere solo con la deterrenza Santa Sede a conferenza disarmo: non basta deterrenza“Bisogna superare l’idea che la pace possa essere raggiunta solo attraverso la forza e la deterrenza”. VIDEO | Intervista a don Gianni Sabatini: “Non si può parlare di pace senza disarmarsi. Gesù ci ha insegnato la non violenza, non la deterrenza"undefinedA distanza di qualche mese dalla lettera indirizzata a Papa Leone XIV e pubblicata da TerniToday che aveva suscitato un ampio dibattito, don... Santa Sede su disarmo: pace non si può raggiungere solo con la deterrenza Argomenti discussi: La Santa Sede sul disarmo: la pace non si può raggiungere solo con la deterrenza; Senzatomica a Grugliasco: una mostra sul disarmo nucleare tra memoria e simulazioni. Pace: mons. Gallagher (Santa Sede), con il diminuire dell’impegno per il disarmo si è persa di vista anche la lotta alla fameNel periodo della Guerra fredda, la deterrenza nucleare veniva ammessa a volte come misura di equilibrio provvisoria, mentre ci si sforzava a lavorare, in modo concertato, in favore di un progressivo ... agensir.it