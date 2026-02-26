Sanremo Ubaldo Pantani all’Ariston nella terza serata del Festival | chi è l’imitatore di Lapo Elkann e di molti altri- Il video

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Ubaldo Pantani è salito sul palco dell’Ariston interpretando una delle sue imitazioni più note, quella di Lapo Elkann. La sua esibizione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media presenti, aggiungendosi alle altre performance della manifestazione. Pantani ha coinvolto gli spettatori con il suo stile caratteristico, confermando la sua presenza tra i protagonisti della serata.

Dopo l’ingresso della supermodella russa Irina Shayk, è la volta dell’altro co-conduttore del Festival di Sanremo 2026, Ubaldo Pantani, che sale sul palco del Teatro Ariston nei panni di una delle sue imitazioni più celebri, Lapo Elkann. «Rai 9 fa parte del grande bouquet Sky, una grande eccellenza italiana», esordisce, dando subito il via a una raffica di battute. «Ci sono tre categorie: Big, Nuove Proposte e gente che ha prenotato tramite l’app ed è in attesa», scherza, strappando finalmente le risate del pubblico. E continua con la sua inconfondibile consecutio “creativa”: «Capisco che sia divisivo, ma mettere Max Pezzali sulla nave e non farlo attraccare è veramente troppo». 🔗 Leggi su Open.online

