Sanremo | truffa shock 30 turisti senza tetto durante il Festival

Sanremo, la città della musica, si trasforma in un incubo per decine di turisti truffati da un alloggio fantasma. Durante la settimana del Festival, l’illusione di una casa vacanze confortevole in via Volta si è rivelata una trappola: l’appartamento non esisteva, lasciando i visitatori senza un tetto nel momento di massima affluenza. La polizia locale indaga, mentre i truffati cercano soluzioni alternative in una città dove i prezzi degli alloggi sono schizzati alle stelle. La vicenda ha inizio martedì mattina, quando i primi gruppi di turisti si sono presentati al civico 12 di via Volta, scoprendo solo un portone chiuso. Secondo le testimonianze, l’alloggio sarebbe stato affittato a più persone contemporaneamente, sfruttando l’urgenza di trovare un posto letto durante l’evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo Shock: aspettando il Festival, i 4 look più chiacchierati di sempreManca sempre meno a Sanremo 2026: il Festival tornerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, pronto a catalizzare ancora una volta...

Leggi anche: Rasha e Omer arrivano a Sanremo durante il Festival, tutti i dettagli

Truffa a bar e ristoranti di Sanremo, indagata falsa commercialistaSanremo – Attraverso una società di multiservizi specializzata anche in consulenza fiscale, avrebbe raggirato diversi ristoratori e commercianti sanremesi che le avevano affidato la gestione delle ... ilsecoloxix.it

Imposte non versate da bar e ristoranti, seconda inchiesta per truffa a SanremoSanremo – Si allarga (e raddoppia) l’indagine sulle presunte truffe a ristoratori e commercianti sanremesi. Sono due le inchieste che coinvolgono Ernesta Pascucci, 50 anni, ristoratrice e socia di ... ilsecoloxix.it