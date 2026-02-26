Serena Brancale, Fedez e Masini, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci, Arisa. I primi quattro già diversamente in fuga. C’è chi non arriva al 6 politico come Mara Sattei, Bambole di Pezza, Samurai Jay, LDA e Aka 7even, il discusso Eddie Brock, J-Ax country, la simpatica Elettra Lamborghini. Vince un’area emotiva profonda. Serena Brancale in ricordo verticale di sua madre, un delicato Ermal Meta, la vita di un giorno di una bambina a Gaza. La macchina implacabile di Sal Da Vinci, una promessa di successo per sempre. Cupolone e dintorni, già visti, per Tommaso Paradiso, una favola sospesa per Arisa, un lungo grido per Levante. Il male necessario, forse, dove è più facile sentirsi Marco Masini che Fedez, con il suo vissuto vip e gossip per la seconda volta dall’analista freudopop. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sanremo, travolti da un’onda emotiva

Travolti da un'onda sugli scogli: in due finiscono in ospedaleSi erano appostate sugli scogli senza fare i conti con il mare mosso: due persone, nel pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, sono state travolte...

Tenerife, quattro morti travolti da un’onda anomala a Los GigantesQuattro turisti sono morti e più persone sono rimaste ferite a Tenerife, sulle Isole Canarie, dopo essere stati travolti da un’onda anomala nella...

Temi più discussi: Sanremo, travolti da un’onda emotiva; Sanremo 2026, le pagelle delle prove: Ditonellapiaga irresistibile (8), Arisa disneyiana (6), Renga affaticato (4); Tra i cantanti big a Sanremo c'è un professore, chi è Colombre; Tutto (ma proprio tutto) su Can Yaman a Sanremo; quando arriva, dove alloggia, cosa chiede di avere in camera.

Sanremo, travolti da un’onda emotivaSerena Brancale, Fedez e Masini, Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Fulminacci, Arisa. I primi quattro già diversamente in fuga. C’è chi non arriva al 6 politico come Mara Sattei, Bambole di Pezza, Samurai ... quotidiano.net

È un Sanremo stancoDebutto fiacco per il Festival di Sanremo e non solo dal punto di vista degli ascolti. Anzi, l'Auditel ha fatto comunque un bel regalo a una prima serata senza nessun guizzo. 9 milioni e 600 mila ... today.it

Francia, sciatori travolti da valanga a Chamonix: illesi - VIDEO - facebook.com facebook

Andrea Pucci invitato a Sanremo e travolto da attacchi, insulti e pressioni fino alla rinuncia. La sinistra parla di libertà solo quando le opinioni sono le sue. Quando qualcuno non si piega al pensiero unico, parte la macchina del fango. Noi difendiamo la libertà x.com