Sanremo su Spotify chi è il vincitore Ma per una vera big la notizia è pessima

Su Spotify, le canzoni di Sanremo 2026 sono tra le più ascoltate del momento. La piattaforma rivela quali brani stanno riscuotendo maggiore successo tra gli utenti, con alcune tracce che si distinguono nettamente. La classifica di ascolti offre uno sguardo immediato sulla popolarità delle canzoni in gara, influenzando così la percezione dell’interesse del pubblico.

Se a decretare il vincitore di Sanremo 2026 fosse l’ascolto su Spotify, il podio sarebbe già chiaro. Tutte le canzoni in gara sono disponibili sulla piattaforma e dominano le classifiche, ma al momento il brano più ascoltato è “Male necessario” di Fedez e Marco Masini. Al secondo posto della classifica Spotify troviamo “Tu mi piaci tanto” di Sayf, mentre al terzo si colloca “Prima che” di Nayt. La graduatoria riflette i gusti del pubblico giovane e degli appassionati di streaming, più che le valutazioni della giuria o del televoto. Scorrendo la classifica completa, i concorrenti big arrivano fino alla posizione 29 occupata da Raf con “Ora e per sempre”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

