sanremo show di lillo e omaggio lauro alle vittime di crans montana nella top 5 paradiso lda e aka 7even nayt fedez masini ermal meta

SANREMO (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta si sono aggiudicati la top 5 della classifica della seconda serata, scaturita dal televoto e dal voto della giuria delle radio sui 15 big che si sono esibiti. Con Carlo Conti e Laura Pausini passano sul palco in veste di co-conduttori Achille Lauro, alla prima uscita in total white e vistoso collier, Pilar Fogliati in abiti Roberto Cavalli by Fausto Puglisi, e Lillo Petrolo che scende la scalinata di traverso. «Vorrei provare a condurre», attacca Lillo e gioca a fare il bravo presentatore con Carlo Conti che gli dà lezioni: «Devo dire che siamo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il cachet di Lillo a Sanremo. Il lato nerd e altri ‘segreti’ sul co-conduttore del FestivalDal fumetto underground all’Ariston con Carlo Conti: chi è davvero Pasquale Petrolo, tra Posaman, amore lontano dai riflettori Ritratto in pillole del co-conduttore della seconda serata del Festival ... quotidiano.net

A #Sanremo2026 Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con il brano "Perdutamente", che la mamma di Achille Barosi, Erica, aveva cantato durante il funerale del figlio https://shorturl.at/YpIys - facebook.com facebook

