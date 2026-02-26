Sanremo Paolo vittima di aggressione | Stop violenza su giovani

Un giovane di La Spezia si presenta sul palco di Sanremo per raccontare di essere stato vittima di un’aggressione che lo ha portato a finire sulla sedia a rotelle. Con parole semplici, chiede di fermare la violenza contro i giovani, condividendo la propria esperienza davanti al pubblico. La testimonianza sottolinea quanto episodi simili abbiano un impatto profondo sulla vita delle persone coinvolte.

Sanremo, 26 feb. (askanews) – Accerchiato, aggredito e ridotto sulla sedia a rotelle. Paolo Sarullo, un ragazzo di La Spezia, porta la sua testimonianza sul palco dell'Ariston per dire "Stop alla violenza sui giovani". Il suo messaggio è chiaro: "Non deve più accadere a nessuno". Tra il pubblico spunta il cartello "Uniti per Paolo". E poi l'invito di Carlo Conti: "Paolo, non mollare". E lui risponde: "Non si molla un ca.." L'episodio risale al maggio 2024, quando Paolo – di rientro da una serata in discoteca nel savonese – viene accerchiato da un gruppo di ragazzi che vogliono sottrargli il monopattino.

"È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso.

L'appello di Paolo Sarullo a Sanremo: Stop alla violenza sui giovani

