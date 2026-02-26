Sanremo pagelle look | Pausini ?in pantofole? 5 Alicia Keys 1 Harleysta di plastica Michele Bravi 7 indossa la voce Mara Sattei 7 rosso fuoco

Nella serata di Sanremo si sono susseguite diverse scelte di look tra artisti e ospiti, creando discussioni tra il pubblico. Alcuni outfit hanno attirato l’attenzione per la loro semplicità, altri per la loro originalità, mentre le interpretazioni musicali hanno mantenuto alta l’attenzione degli spettatori. La serata si è conclusa con un mix di emozioni e impressioni che continueranno a essere oggetto di commenti nei giorni a venire.