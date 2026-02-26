Dopo il successo della seconda serata del Festival di Sanremo, questa sera si accendono i riflettori per il terzo appuntamento della kermesse. Tra look e scelte stilistiche, i protagonisti si preparano a sorprendere il pubblico con look diversi e interpretazioni coinvolgenti, mentre l’atmosfera si fa sempre più intensa e attesa. La serata promette nuovi momenti di spettacolo e colpi di scena, con il pubblico pronto a seguire ogni dettaglio.

Dopo il successo della seconda serata del Festival di Sanremo, questa sera si accendono i riflettori per il terzo appuntamento della kermesse. Come previsto da regolamento, oggi si esibiranno gli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sanremo pagelle look: Pausini ?canarino? (5), Alicia Keys (1) "Harleysta" di plastica, Michele Bravi (7) indossa la voce, Mara Sattei (7) rosso fuoco

Sanremo pagelle look: Pausini ?canarino? (5), Alicia Keys (1) "Harleysta" di plastica, Michele Bravi (7) indossa la voceDopo il successo della seconda serata del Festival di Sanremo, questa sera si accendono i riflettori per il terzo appuntamento della kermesse.

Il green carpet di Sanremo 2026: la vibe è tutta tailoring dark e teatrale (sì a Michele Bravi, Fedez e Mara Sattei)Sanremo non è ancora iniziato ufficialmente (come sappiamo comincerà oggi), ma il fashion sì, è già in modalità competizione totale.

Temi più discussi: Pagelle Sanremo 2026 di look e abiti della seconda serata; Laura Pausini, i look della terza serata di Sanremo 2026. FOTO; Sanremo 2026: Laura Pausini con quei glass hair che più riflettenti non si può e le pagelle dei beauty look in prima serata; Promossi e bocciati: i look della prima serata di Sanremo.

Sanremo 2026, le pagelle ai look della terza serata: gara a colpi di stile tra Laura Pausini e Irina Shayk, Arisa illumina l’AristonAlberta Ferretti per Laura, Riccardo Tisci per Irina: una gara di eleganza con quattro cambi d'abito nella terza serata del Festival ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo 2026, pagelle look della terza serata. Carlo Conti elegantissimo (8), Laura Pausini osa (7), Gianluca Gazzoli in abito spezzato (7,5)Sanremo è giunto al terzo atto. La seconda serata è stata un déjà vu: tra total black e scelte di stile discutibili, l’impressione è che nessuno ... ilgazzettino.it

A Sanremo 2026 un duetto da brividi tra Alicia Keys e Eros Ramazzotti, ovazione del pubblico facebook

Alicia Keys non te ne puoi andare, cantaci anche “Girl on fire”, “If I Ain't Got You”, “No one”. CANTACELE TUTTE! #Sanremo2026 x.com