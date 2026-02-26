Nessuna scintilla o fuoriprogramma. Il Festival procede piatto. Nemmeno Lillo e Lauro riescono a dare una scossa. Tra i 15 big in gara, brilla Fulminacci. La cronaca e le pagelle. La scintilla? Un’utopia. Il guizzo? Un fuoriprogramma. Il Festival di Conti V procede su un binario di placida, quasi tombale tranquillità, ignorando che l’Ariston è un’arena che esige inventiva, non burocrazia. Invece, ci ritroviamo immersi in un’atmosfera da “pane e mortadella”, con Pausini che azzanna una fetta di mortazza dietro le quinte quasi a voler certificare il basso profilo di un’edizione che vola rasoterra. Mentre la signora di Solarolo mastica, la... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo non decolla: qualche guizzo e un pizzico di emozione non bastano

