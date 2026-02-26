Sanremo Nicolò Filippucci vince tra Nuove Proposte | chi è

Nella serata di giovedì 26 febbraio si è conclusa la finale delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026, con la vittoria di un giovane artista tra i partecipanti. La competizione ha visto alternarsi diverse esibizioni, attirando l’attenzione del pubblico e della critica. La vittoria di questo talento rappresenta un momento importante per la sua carriera nel panorama musicale italiano.

(Adnkronos) – Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 imponendosi nella finale di oggi, giovedì 26 febbraio. Il giovane cantante umbro trionfa con il brano 'Laguna' superando in finale Angelica Bove. Nicolò Filippucci, chi è Classe 2006, originario di Perugia, Nicolò Filippucci è uno dei giovani cantautori emergenti della scena italiana.