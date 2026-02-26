Sanremo Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte 2026 con Laguna – Il video

Nicolò Filippucci si aggiudica il titolo di vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano «Laguna». Il giovane cantautore umbro, nato nel 2006, ha ottenuto il massimo punteggio attraverso una votazione che ha coinvolto sala stampa, tv, web, radio e televoto. La sua vittoria si basa su un risultato complessivo che ha visto una distribuzione equa tra le diverse modalità di votazione.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026. Il cantautore umbro, classe 2006, ha trionfato con il brano Laguna nella votazione che ha unito sala stampa, tv, web (33%), radio (33%) e televoto (34%). Dopo aver superato in semifinale la concorrenza del trio Blind, El Ma e Soniko, il giovane artista di Castiglione del Lago ha avuto la meglio nel duello finale contro la 22enne Angelica Bove, confermando una crescita artistica fulminea iniziata nel 2024 tra i banchi di Amici di Maria De Filippi sotto la guida di Anna Pettinelli. Angelica Bove, invece, ha vinto sia il premio della critica che il premio della sala stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove proposte. 🔗 Leggi su Open.online

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’: chi è l’artista delle Nuove Proposte(Adnkronos) – Nicolò Filippucci è in gara al Festival di Sanremo 2026 nella categoria delle Nuove Proposte e questa sera, mercoledì 25 febbraio, si...

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto: Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano “Laguna”.

Sanremo, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte

Temi più discussi: Chi è Nicolò Filippucci, da Amici al Festival di Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte. FOTO; Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con 'Laguna': chi è l'artista delle Nuove Proposte; Chi è Nicolò Filippucci primo finalista tra le Nuove Proposte: talento, gavetta e una Laguna che conquista l’Ariston; Nicolò Filippucci, il debutto a Sanremo a 19 anni. La mamma mi ha detto di….

Un vincitore di Sanremo 2026 l'abbiamo già: è Nicolò Filippucci nelle Nuove proposteIn attesa di sapere chi sarà il vincitore di Sanremo 2026 tra i Big e tutti gli altri premi, ecco il primo riconoscimento di questa edizione. Gli altri nomi saranno svelati nel corso delle prossime se ... vogue.it

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci vince fra le nuove proposteFilippucci aveva partecipato ad Amici nel 2025 e anche in quel caso era considerato tra i favoriti per la vittoria. L’eliminazione in semifinale aveva scatenato una rivolta sui social. A posteriori, ... editorialedomani.it

SANREMO | Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte del Festival con il brano Laguna. Battuta in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Bove ha vinto il premio della Sala Stampa Lucio Dalla per la categoria Nuove Proposte e anche il P facebook

Nicolò Filippucci vince Sanremo Nuove Proposte. #lapresse #Sanremo26 #NicoloFilippucci x.com