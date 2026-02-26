Sanremo Mugnano si prepara alla serata televoto e sostiene il mugnanese Samurai Jay

Mugnano si sta organizzando per la serata del televoto e aspetta con trepidazione di poter votare il suo rappresentante. La città si sta mobilitando per supportare il concittadino che salirà sul palco di Sanremo. Gli abitanti sono pronti a partecipare e a mostrare il loro entusiasmo per questa occasione. La fase di votazione è alle porte e tutti sono in attesa di conoscere il codice da usare.

Mugnano si prepara alla serata del televoto e resta con il fiato sospeso in attesa del codice per sostenere il concittadino Samurai Jay sul palco dell'Ariston. La città si è stretta attorno al giovane artista, cresciuto tra i vicoli del comune alle porte di Napoli, dove ha coltivato fin da ragazzo la passione per la musica con la sua chitarra. In queste ore Mugnano è stata tappezzata di striscioni e manifesti con il suo volto: un'ondata di affetto che ha colorato strade e piazze. L'entusiasmo è tale che alcuni fan hanno persino staccato i manifesti dai muri per portarli a casa come ricordo. Tra messaggi sui social, passaparola e sostegno delle famiglie, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni: Mugnano è pronta a sostenere il suo talento voto dopo voto nella sfida sanremese.