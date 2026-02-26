Durante la sua performance a Sanremo, un papà ha espresso tutta la sua emozione e fierezza per il percorso artistico del figlio, che si è distinto tra i partecipanti. La scena ha catturato l’attenzione di chi seguiva l’evento, mettendo in luce il legame speciale tra i due e la soddisfazione condivisa per questa esperienza. Il momento rimarrà nel ricordo di molti presenti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Gigi D’Alessio, noto artista della musica italiana, ha espresso il suo immenso orgoglio per suo figlio, LDA, durante la sua recente esibizione al Festival di Sanremo. Il palco dell’Ariston, uno dei più prestigiosi nella storia della musica italiana, ha visto l’alternarsi di talenti, ma la presenza di LDA ha colpito in particolare il papà, che non ha potuto fare a meno di condividere il suo affetto e la sua stima sui social media. Al fianco di Aka 7even, LDA ha dimostrato di avere talento e carisma, caratteristiche ereditate sicuramente dalla famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sanremo, l’emozione di papà Gigi: “Sono orgoglioso del figlio artista che sei”.

Gigi D’Alessio, la dedica al figlio LDA a Sanremo 2026: «Non devi dimostrarmi nulla, sono già orgoglioso di te»Luca D’Alessio, nato nel 2003 dal matrimonio del cantante napoletano con Carmela Barbato, è (finora) l’unico dei sei figli di Gigi D’Alessio ad aver...

Leggi anche: Gli applausi di Sanremo per Lollobrigida e Vittozzi: "Che emozione mio figlio in tribuna"

Temi più discussi: Sanremo, emozione per l'omaggio ad Ornella Vanoni: la nipote canta 'Eternità'; Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Sanremo 2026: l’emozione e le lacrime di Carlo Conti e Laura Pausini alla vigilia; Serena Brancale, Qui con me: l'emozione è tanta a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, a Marco Masini il premio Artigiano delle note e delle emozioni di Confartigianato FirenzeFirenze, 26 febbraio 2026 – Sarà Marco Masini a ricevere il premio Artigiano delle note e delle emozioni nell’ambito del Festival di Sanremo 2026. Il riconoscimento, ideato da Confartigianato Impres ... lanazione.it

La conferenza stampa inaugurale di Sanremo 2026: emozione, ricordi e anticipazioniTanti generi musicali, molti giovani debuttanti e la voglia che su tutto trionfi la musica. E poi un omaggio sentito a Pippo Baudo ... rainews.it

la Repubblica. . Un saluto, poi l’emozione. In conferenza stampa Irina Shayk rompe il ghiaccio parlando in italiano e annuncia con un sorriso: “Non parlo italiano, sono felice di essere qui a Sanremo”. La supermodella russa, che affiancherà Carlo Conti nella t - facebook.com facebook

Olly apre Sanremo 2026 con Balorda Nostalgia: emozione sul palco dell'Ariston x.com