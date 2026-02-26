Sanremo la terza serata con Irina Shayk e Ubaldo Pantani – Diretta
Manca poco all’inizio della terza serata del festival di Sanremo 2026, con Irina Shayk e Ubaldo Pantani pronti a condurre l’evento. La serata si prospetta ricca di momenti da seguire attentamente, tra esibizioni e interventi sul palco. Gli spettatori si preparano a vivere un’altra notte di musica e spettacolo, con il pubblico che si aspetta sorprese e colpi di scena.
(Adnkronos) – Manca poco all'inizio della terza serata del festival di Sanremo 2026. Anche oggi, giovedì 26 febbraio, si esibiranno 15 dei 30 Big, ossia la metà che non è salita ieri sul palco dell'Ariston, e le performance saranno valutate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio, con una ripartizione del voto. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Scaletta terza serata Sanremo, ordine di uscita dei 15 big e ospiti: Irina Shayk e Ubaldo Pantani co-conduttoriScaletta Sanremo - La scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2026 vedrà protagonisti sul palco dell'Ariston metà dei concorrenti in gara.
Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: i nomi dei 15 Big, co-conduttori Ubaldo Pantani e Irina Shayk. Ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys
SANREMO 2026: LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE NELLA TERZA SERATA. INFO E SCALETTA
Temi più discussi: La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Scaletta e programma della terza serata di Sanremo; Sanremo 2026, ecco i cantanti che si esibiranno nella seconda e terza serata; Sanremo 2026: scaletta e ospiti della terza serata.
Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE ... tg24.sky.it
Terza serata del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le immaginiAltri 15 Big in gara, la finale delle Nuove Proposte, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti che cantano per la prima volta insieme dal vivo: i momenti da non perdere ... ilsecoloxix.it
SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA facebook
SANREMO | Irina Shayk: "Fiera di essere russa, non entro in questioni politiche". La top model: "Sono qui per la musica, porto un messaggio di amore e di pace" #ANSA x.com