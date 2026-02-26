Sanremo Irina Shayk illumina l’Ariston | Carlo sono qui per te

Sul palco dell'Ariston, Irina Shayk ha rivolto un messaggio diretto e spontaneo al pubblico, dicendo:

(Adnkronos) – "Buonasera Italia, buonasera Sanremo, sono felice di essere qui con voi. Carlo, sono qui per te". La co-conduttrice della terza serata Irina Shayk fa il suo ingresso sul palco dell'Ariston scendendo lentamente le scale, con un abito nero corto rivestito interamente di pizzo, e saluta in italiano i due conduttori Conti e Pausini.. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Irina Shayk illumina l'Ariston, il primo outfit della modella russa

