Sanremo in calo nervi tesi in Rai | guai per la raccolta pubblicitaria

Sanremo attraversa un momento di tensione, con segnali di nervosismo che coinvolgono anche la gestione della raccolta pubblicitaria. Le comunicazioni tra i vertici della manifestazione e la direzione di Rai 1 sembrano essere caratterizzate da silenzi e frizioni, mentre si susseguono voci di confronti intensi e decisioni che si fanno attendere. La situazione resta sotto stretta osservazione e si attendono sviluppi.

Gli ascolti delle prime due serate non promettono nulla di buono. Conti comunica solo con l’ad Rossi e con Coletta. Mentre nel mirino finisce Di Liberatore. Il vero problema ora sono gli inserzionisti. Musi lunghi. Silenzi. Porte sbattute. Qualche telefonata “calda” tra Sanremo e Via Asiago. E Carlo Conti che, si dice, non voglia sentire nessuno e parli unicamente con Giampaolo Rossi e Stefano Coletta. Questa è la situazione in Rai dopo le prime due serate del Festival, con gli ascolti parecchio in calo rispetto alle prime due dell’edizione 2025. In particolare, nella serata di martedì la kermesse canora ha raggiunto 9 milioni e 600 mila telespettatori pari al 58 per cento di share, mentre l’anno scorso al debutto si erano registrati 12,6 milioni di telespettatori con il 65,3 per cento di share. 🔗 Leggi su Lettera43.it

