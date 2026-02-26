Sanremo il vincitore delle nuove proposte è Filippucci a Bove il premio Mia Martini

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il pubblico ha assistito alle esibizioni delle giovani proposte, con il giovane artista che ha conquistato il pubblico e la giuria. La serata si è svolta sotto le luci del teatro Ariston, con la diretta streaming che ha permesso a molti di seguire gli artisti sul palco. La competizione continua con diversi artisti in gara.

Terza serata del Festival di Sanremo al teatro Ariston. La diretta web della kermesse diretta da Carlo Conti. 21:00 - Il Premio della Critica Mia Martini assegnato alle Nuove Proposte va ad Angelica Bove, con il brano ‘Mattone'. che si aggiudica anche quello della Sala Stampa Radio e Tv "Lucio Dalla". 20:50 - Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo con il brano Laguna. Classe 2006 umbro il cantante si è aggiudicato la finalissima con Angelica Bove. "Sono contentissimo. Grazie a tutti", le sue prime parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

