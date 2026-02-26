Sanremo il testo della canzone Labirinto di Luchè

Un rapper napoletano debutta a Sanremo con la canzone “Labirinto”. Dopo aver pubblicato 35 dischi di platino e aver affrontato i principali palchi italiani con il suo storico duo, si presenta ora come solista. La sua carriera, iniziata nei primi anni ’90, lo ha consolidato come figura di rilievo nel panorama hip hop e trap nazionale. La sua performance segna un momento importante nel suo percorso artistico.

Prima volta in gara a Sanremo per il rapper napoletano degli ex Co’Sang. Dopo 35 dischi di platino e dopo aver calcato i più grandi palchi con il suo duo hip hop, fondato insieme a Ntò nel 1997, dal 2012 si esibisce come solista ed è una figura di riferimento dell’hip hop e della trap in Italia. Luchè arriva in gara a Sanremo con il brano Labirinto. «Una metafora un po’ della vita, di una relazione e anche un po’ del mio cervello, da cui alcuni pensieri non riescono mai ad uscire», ha dichiarato in conferenza stampa l’artista. Si esibisce questa sera, giovedì 26 febbraio, dopo le polemiche sull’autotune, eredità delle critiche sollevate dal cantante Massimo Ranieri nel corso dell’edizione di Sanremo 2025. 🔗 Leggi su Open.online

