Sanremo il testo della canzone Avvoltoi di Eddie Brock

Stasera, al festival di Sanremo, si esibirà nuovamente Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi. Nato nel 1997 a Roma, il cantante tornerà sul palco per la sua seconda performance. La sua presenza è attesa tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre il suo brano si prepara a essere ascoltato da molti.

Classe 1997, romano, all'anagrafe Edoardo Iaschi, Eddie Brock si esibirà per la seconda volta questa sera, giovedì 26 febbraio. Diventato virale sui social con la sua canzone Non è mica te, arrivata a conquistare la vetta della classifica Viral Top 50 Italia di Spotify 2025, approda ora sul palco dell'Ariston con Avvoltoi, dopo la chiamata di Carlo Conti. Una ballata che parla dell'amore struggente e non corrisposto per un'amica e degli avvoltoi, gli altri uomini, che la fanno soffrire.

Come sarà Avvoltoi di Eddie Brock a Sanremo 2026

Il Messaggero. Eddie Brock · Avvoltoi. Eddie Brock è in gara al 76esimo Festival di Sanremo con “Avvoltoi”. Fino al 15 dicembre scorso il cantautore romano lavorava nella gestione di case vacanze. “Ora mi sono licenziato e mi dedico al mio sogno”, ci raccont facebook

