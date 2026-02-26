Il maestro sannita Alterisio Paoletti è nuovamente tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra di riconosciuta esperienza, torna sul podio dell’Ariston per Michele Bravi, in gara con il brano ‘Prima o poi’. L’artista si è esibito martedì scorso sul palco del Teatro Ariston e tornerà a farlo questa sera insieme ad altri 14 big in gara. Nato a Montefalcone di Val Fortore il 29 dicembre 1970, Paoletti ha mostrato il suo talento fin da giovanissimo: a 17 anni ha rappresentato la Campania al “Congresso Mondiale dei Maestri di Cappella”. Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con artisti di fama internazionale come Cèline Dion e David Foster. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanremo, il maestro sannita Paoletti torna sul podio dell’Ariston

