Sanremo | Giofrè e Lamborghini incendiano la città con flashmob

A Sanremo, l’energia di Giofrè e Lamborghini ha catturato l’attenzione dei passanti con un flashmob coinvolgente. La scena si è svolta nel cuore della città, attirando diversi spettatori che hanno assistito a un’esibizione spontanea e carica di ritmo, creando un momento di vivacità tra le vie della località.

Il sole splende su Sanremo, ma è Giuseppe Giofrè a illuminare la Città dei Fiori con un'esibizione che ha trasformato una scalinata in un palcoscenico. Il ballerino, noto per le sue collaborazioni con star internazionali, è a Sanremo come inviato speciale de La Vita in Diretta per raccontare il dietro le quinte del Festival della canzone italiana. Ieri, insieme a Elettra Lamborghini e al suo corpo di ballo, ha improvvisato un flashmob sulla scalinata di un famoso hotel, a due passi dal teatro Ariston e dal Casinò. Le note della canzone in gara della popstar hanno fatto da colonna sonora a un momento di pura energia e divertimento, conquistando il pubblico presente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Michele Bravi era fidanzato con Michele Giofrè? Con chi sta oggi e a chi è dedicata la canzone di Sanremo?Michele Bravi è stato davvero legato a Giuseppe Giofrè? Ecco con chi sta oggi il cantante e i retroscena sugli amori che hanno segnato la sua vita.

Leggi anche: Sanremo: Fedez-Masini con ‘Male necessario’, Lamborghini con ‘Voilà’

Temi più discussi: Canzoni Sanremo 2026, Voilà di Elettra Lamborghini; Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 | quanto costano abiti e gioielli; Voilà, Elettra Lamborghini sbotta a Sanremo: Basta festini; Michele Bravi era fidanzato con Michele Giofrè? Con chi sta oggi e a chi è dedicata la canzone di Sanremo?.

VIDEO| Voilà ed è subito flashmob! Giofrè scatenato con la Lamborghini sulla scalinata di un albergo sanremeseIl noto ballerino di J-Lo, originario di Gioia Tauro, inviato speciale de La Vita in Diretta, in occasione del Festival della canzone italiana, insieme alla celebre cantante, fa ballare la Città dei ... reggiotoday.it

Elettra Lamborghini, chi è a Sanremo 2026: marito, età, vita privata/ Voilà è già un tormentone?Elettra Lamborghini fa ballare l'Ariston di Sanremo 2026 con Voilà: le reazioni social ed il supporto del marito e deejay Afrojack ... ilsussidiario.net

Elettra Lamborghini ha improvvisato un flashmob a Sanremo sulle note del suo brano in gara “Voilà”. Al suo fianco il ballerino Giuseppe Giofrè, vincitore di amici che ha ballato con star internazionali del calibro di Jennifer Lopez. - facebook.com facebook

"Voilà": c'è aria di festa a Sanremo! Elettra Lamborghini ha improvvisato un flashmob nella città dei fiori sulle note della sua canzone sanremese. Insieme a lei Giuseppe Giofrè, vincitore dell'undicesima edizione di Amici e ballerino per grandi star internazional x.com