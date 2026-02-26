Nicolò Filippucci vince il “derby umbro“ con Blind e vola alla finalissima delle “Nuove Proposte“ del Festival di Sanremo. Questa sera sul palco dell’Ariston l’attenzione sarà tutta per il lanciatissimo cantante di Corciano che con il suo brano “Laguna“ se la dovrà vedere con l’altra finalista, Angelica Bove. Nella semifinale di ieri sera Filippucci, classe 2006, ha vinto la sfida contro il trio formato da Blind (rapper di Ponte San Giovanni lanciato da X Factor), El Ma & Sonico che hanno portato il brano “Nei miei DM”. Il verdetto è arrivato dalle tre giurie chiamate a votare: la sala stampa, Tv e web, la giuria delle radio e il televoto del pubblico da casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo, Filippucci in finale nelle Nuove Proposte

Leggi anche: Chi è Nicolò Filippucci e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026

Sarà Sanremo, Angelica Bove e Nicolò Filippucci volano al Festival nelle Nuove Proposte(Adnkronos) – Sono Angelica Bove (‘Mattone’) e Nicolò Filippucci (‘Laguna’) i 2 finalisti di Sanremo Giovani.

Sanremo, seconda serata: Nicolò Filippucci e Angelica Bove finalisti delle nuove proposte

Temi più discussi: Nuove proposte a Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove vanno in finale; Chi è Nicolò Filippucci, da Amici al Festival di Sanremo 2026 nelle Nuove Proposte. FOTO; Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello a Sanremo 2026: chi sono le Nuove Proposte; Sanremo: Filippucci in finale con Angelica Bove. Fuori Blind, Soniko & El Ma.

Sanremo, Filippucci in finale nelle Nuove ProposteNicolò Filippucci vince il derby umbro con Blind e vola alla finalissima delle Nuove Proposte del Festival di ... lanazione.it

Nuove Proposte Sanremo 2026, Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finaleAngelica Bove con Mattone e Nicolò Filippucci con Laguna sono i finalisti della gara delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 (L A DIRETTA DELLA SECONDA SERATA - LA SCALETTA DELLA SECONDA ... tg24.sky.it

L'artista, classe 2006, è il primo finalista tra le Nuove Proposte della kermesse carnora con la canzone "Lauguna" - facebook.com facebook

Con noi #Mazzariello, nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026 con la sua #Manifestazioned'amore. #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com