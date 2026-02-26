Sanremo Estate torna a luglio su Rai 1, portando ancora una volta l’atmosfera del Festival della Canzone Italiana direttamente in tv. Oltre a Sanremo Top, questa nuova programmazione arricchisce il palinsesto con contenuti legati alla musica e alla tradizione del festival. La trasmissione si inserisce nel calendario estivo di Rai 1, offrendo agli spettatori un’occasione per rivivere le emozioni della kermesse.

Non solo Sanremo Top. Un altro titolo legato al Festival della Canzone Italiana e alla città ligure torna su Rai 1. Si tratta di Sanremo Estate, programma andato in onda dal 1999 al 2004. Ad ufficializzarlo è Carlo Conti, che è stato tra i conduttori del format (nel 2000). Durante la conferenza stampa della terza serata di Sanremo 2026, il conduttore e direttore artistico della kermesse, parlando del clima mite di questi giorni nella città ligure, si è lasciato scappare la novità dei prossimi palinsesti estivi di Rai 1: Sanremo Estate, per l’appunto. Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time, ha poi sottolineato: Ci stiamo lavorando, per il momento abbiamo individuato una data che potrebbe essere quella della seconda metà di luglio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Sanremo Top torna su Rai 1: due serate per vedere come vanno le canzoni di Sanremo 2026Rai 1 sta per rispolverare con Carlo Conti un programma ideato da Pippo Baudo nel 1994: Sanremo Top.

Sanremo Estate si farà. Parola di Carlo ContiDurante la conferenza stampa del 26 febbraio, Carlo Conti ha ufficializzato indirettamente il ritorno di Sanremo Estate, il programma andato in onda tra il 1999 e il 2004 con la conduzione (anche) d ... sorrisi.com

Carlo Conti torna a Sanremo: futuro e sfide artisticheCarlo Conti è stato nominato direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo per le edizioni 2025 e 2026. La sua recente nomina ha riacceso il dibattito sulla successione alla guida della ... it.blastingnews.com

Carlo Conti ha annunciato “Sanremo Estate”, la cui messa in onda è prevista per la seconda metà di luglio x.com

